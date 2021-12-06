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TOKİ 29 ilde 307 arsayı açık artırmayla satacak

06.12.2021 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Açık artırma oturumları 22-23 Aralık'ta düzenlenecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 29 ilde 307 arsayı açık artırma yöntemiyle satacak.

TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, konut, ticaret, sanayi, turizm tesis alanı, özel okul alanı, terminal alanı, sanayi tesisi ve akaryakıt istasyon alanları niteliğindeki arsalara yüzde 25 peşinat 60 ay vadeyle sahip olunabilecek. Arsalar KDV'den muaf şekilde satılacak.

Tahmini bedeli 2 milyar 882 milyon 791 bin 98 lira olan yaklaşık 2 milyon 454 bin 735 metrekare büyüklüğündeki 307 arsa Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Artvin Aydın, Batman, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon'da bulunuyor.

Arsalar için açık artırma oturumları 22 Aralık Çarşamba ve 23 Aralık Perşembe saat 10.30'da yapılacak. 22 Aralık'taki açık artırmada Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ, Diyarbakır, Muğla ve İzmir'deki arsaların satışı yapılacak.

23 Aralık'taki açık artırmada ise Aydın, Antalya, Ankara, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Mersin, Manisa, Artvin, Samsun, Trabzon, Elazığ, Adana, Afyonkarahisar, Batman, Çorum, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Kayseri, Kırşehir, Konya ve Malatya'da bulunan arsaların satışı gerçekleştirilecek.

Oturumlar Ankara The Green Park Hotel ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. Ayrıca "www.emlakmuzayede.com.tr" sitesinden de teklif verilebilecek.

Satışa ilişkin detaylı bilgiye "www.toki.gov.tr" ile "www.emlakmuzayede.com.tr" sitelerinden ve "0212 608 15 00" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

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