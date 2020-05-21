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TOKİ Başkanı Bulut'tan Sakarya'daki Millet Bahçesi'nde inceleme

SAKARYA HABERLERİ  | 21.05.2020 20:53 | Son Güncelleme

TOKİ Başkanı Bulut'tan Sakarya'daki Millet Bahçesi'nde inceleme

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut, Sakarya'da yapımı devam eden Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulundu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden TOKİ Başkanı Bulut, Başkan Ekrem Yüce ile sohbet etti.

Daha sonra yapımı devam eden Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulunan Bulut, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yüce ve Bulut arasında bakım-onarım çalışmaları kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yüce, Millet Bahçesi'ndeki çalışmalarda sona geldiklerini belirterek, "Son durumla ilgili mütalaalarda bulunarak devam eden bakım-onarım çalışmalarının devamı konusunda iş birliği protokolü imzalandı. Bu protokol çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi, Millet Bahçesi'ni vatandaşımıza hizmet konusunda Cumhurbaşkanımızın ve Çevre ve Şehircilik Bakanımızın tensipleriyle devir teslim sağlayacaktır. Açılışı da uygun zamanda yapılacaktır." ifadesini kullandı.

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