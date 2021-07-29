SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. TOKYO 2020
  4. Tokyo 2020'de tartışmalara yol açan "tokat" olayı!

Tokyo 2020'de tartışmalara yol açan "tokat" olayı!

29.07.2021 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda antrenör Claudiu Pusa'nın müsabaka öncesi Alman kadın judocu Martyna Trajdos'u üst üste tokatlaması tepki çekti.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda antrenör Claudiu Pusa'nın müsabaka öncesi Alman kadın judocu Martyna Trajdos'a tokat atması tepkilere yol açtı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Nippon Budokan'da kadınlar 63 kilo son 32 turu mücadelesinde Macaristanlı Szofi Ozbas ile karşılaşan Trajdos'a fiziksel şiddet gösteren Alman antrenör Pusa'nın hareketleri, sosyal medyada tepkiyle karşılandı.

Maç öncesi sporcusunu omuzlarından tutarak hızlıca sallayan Pusa, iki yanağına ise tokat attı. Olayın ardından Pusa'nın yaptığı savunma ise tepkilerin daha da büyümesine yol açtı. Pusa, "O hareketler, maç öncesi sporcumuzla aramızda yaşanan bir ritüeldir. Sporcumun maçı kaybettiği düşünülürse, yeterince sert davranmadığım ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Instagram hesabından yaşananları değerlendiren Martyna Trajdos ise "Keşke farklı bir konuyla gündeme gelseydim. Bunlar, antrenörle aramızda olan ve onayımın olduğu bir ritüeldir. Hocam sadece maç öncesi daha iyi motive olmam için bu hareketleri yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Henry Onyekuru, Olympiakos yolundaHenry Onyekuru, Olympiakos yolunda
Türkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isimTürkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isim
Milli yıldız çeyrek finaldeMilli yıldız çeyrek finalde
Anahtar Kelimeler:
Tokyo
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Manavgat'ta felaket! Ölü sayısı 3'e yükseldi

Manavgat'ta felaket! Ölü sayısı 3'e yükseldi

Bakan Koca sevindiren haberi sosyal medyadan duyurdu

Bakan Koca sevindiren haberi sosyal medyadan duyurdu

İşte G.Saray'ın Avrupa'daki rakibi

İşte G.Saray'ın Avrupa'daki rakibi

Yıldız golcü İstanbul'da

Yıldız golcü İstanbul'da

G.Saray Devler Ligi'ne veda etti

G.Saray Devler Ligi'ne veda etti

PSV maçında tribünde sürpriz isim

PSV maçında tribünde sürpriz isim

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Boupendza ile anlaşma tamam!

Boupendza ile anlaşma tamam!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Shaqiri resmen açıkladı! Süper Lig devine...

Shaqiri resmen açıkladı! Süper Lig devine...

Gökhan Gönül'ün yerine bedavaya geliyor; Arda Turan ile...

Gökhan Gönül'ün yerine bedavaya geliyor; Arda Turan ile...

Taraftar çıldırdı! Fotoğrafa yorum yağıyor

Taraftar çıldırdı! Fotoğrafa yorum yağıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.