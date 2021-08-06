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Tokyo 2020: Türkiye olimpiyatlarda 3 bronz madalya daha aldı, madalya sayısı 10'a yükseldi

06.08.2021 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye bugün 3 bronz madalya kazandı. Böylece Türkiye'nin madalya sayısı 10'a yükseldi.

Tokyo 2020: Türkiye olimpiyatlarda 3 bronz madalya daha aldı, madalya sayısı 10'a yükseldi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye bugün 3 bronz madalya kazandı. Böylece Türkiye'nin madalya sayısı 10'a yükseldi.

Türkiye bugün itibarıyla Tokyo'da 12 madalyayı garantiledi.

Daha önce 1948'de Londra'daki Olimpiyat Oyunları'nda 12 madalya alan (6 altın, 4 gümüş, 2 bronz) Türkiye, Tokyo'da bir madalya daha kazanırsa, en fazla madalya aldığı oyunları geride bırakmış olacak.

Güreşte erkekler serbest stil 125 kiloda yarışan Taha Akgül, Moğol Lkhagvagerel Munkhtur'a üstünlük kurarak bronz madalya elde etti

Tokyo'daki Olimpiyat Oyunları'nın 14. gününde ilk bronz madalya, güreşte erkekler serbest stil 125 kiloda Taha Akgül'den geldi.

Taha Akgül, Moğolistan'dan Lkhagvagerel Munkhtur'u 5-0 mağlup ederek olimpiyat üçüncüsü oldu.

Akgül daha önce olimpiyatlarda Londra 2012'de 7. olmuş, Rio 2016'da ise altın madalya kazanmıştı.

Erkekler katada milli sporcu Sofuoğlu, hakemlerden 27.26 puan alarak bronz madalyanın sahibi oldu

Erkekler katada Ali Sofuoğlu da Güney Kore'den Heejun Park karşısında hakemlerden 27.26 puan alarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Sofuoğlu'nun madalyası aynı zamanda Türkiye'nin olimpiyat tarihindeki 100. madalyası oldu.

Merve Çoban da bronz madalya kazandı

Kadınlar kumite 61 kiloda mücadele eden Merve Çoban da yarı finalde Sırp Jovana Prekovic'e 2-0 yenilerek final şansını kaybetti ve bronz madalyanın sahini oldu.

Türkiye, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda şu ana kadar 1 altın, 1 gümüş ve 8 bronz madalya aldı.

Mete Gazoz okçulukta Türkiye'ye tarihindeki ilk olimpiyat altın madalyasını kazandırdı.

Karatede erkekler kumite 67 kiloda mücadele eden Eray Şamdan, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil edip bronz madalya kazanan diğer sporcular ise tekvandoda Hakan Reçber ve Hatice Kübra İlgün güreşte Rıza Kayaalp ve Yasemin Adar, cimnastikte de Ferhat Arıcan oldu.

Türkiye'yi temsil eden boksörler Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli de yarı finalde rakiplerini mağlup ederek finale kalmıştı.

İki boksör de altın madalya için Cumartesi günü ringe çıkacak.

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