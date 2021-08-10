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Tokyo 2020'de karatede en çok podyum sevincini Türkiye yaşadı

10.08.2021 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokyo 2020'de karatede en çok podyum sevincini Türkiye yaşadı

Türkiye, Tokyo 2020'de karate branşında madalya kazanan 20 ülke arasında 4 madalyayla en çok podyum sevinci yaşayan ülke oldu.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda karate branşında 32 ülkeden sporcular tatamiye çıktı. Türkiye karate kumitede 67 kiloda Eray Şamdan gümüş, +75 kiloda Uğur Aktaş, 61 kiloda Merve Çoban bronz madalya elde etti. Katada ise Ali Sofuoğlu bronz madalyayla podyumda yer aldı.

En çok madalya alan ülkeler arasında ilk sırada yer alan Türkiye, genel madalya sıralamasında da 10. sırada yer aldı.

Tokyo 2020'de karatede madalya alan 20 ülke ve aldıkları madalyalar şöyle:

Ülke İsmiAltınGümüşBronzMadalya SayısıTürkiye0134Japonya1113İspanya1102Mısır1012İtalya1012Azerbaycan0202Çin0112Ukrayna0112Kazakistan0022Bulgaristan1001Fransa1001İran1001Sırbistan1001Suudi Arabistan0101Avusturya0011Çin Taipeisi0011Hong Kong0011Macaristan0011Ürdün0011Amerika Birleşik Devletleri0011

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