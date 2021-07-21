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Tokyo'da ortadan kaybolan Ugandalı sporcu bulundu

21.07.2021 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokyo Olimpiyatları'na katılmak için Japonya'ya gelen ancak hazırlık kampında ortadan kaybolan Ugandalı halterci Julius Ssekitoleko, güvenlik güçleri tarafından Mie eyaletinde bulundu.

Tokyo'da ortadan kaybolan Ugandalı sporcu bulundu

16 Temmuz'da Osaka'nın İzumisano ilçesinde olimpiyat hazırlık kampı geçirirken, kaldığı otelde "ülkesindeki zor hayat şartları sebebiyle Japonya'da çalışmak istediği" notunu bırakarak ortadan kaybolan halterci Ssekitoleko bulundu.

Kyodo ajansının haberine göre, İzumisano'dan 200 kilometre uzaklıktaki Nagoya'ya hızlı tren bileti satın alan Afrikalı sporcu, daha önceden tanıştığı bir Ugandalı ile buluşarak Gifu eyaletine gitti.

Afrikalı halterci, daha sonra Mie eyaletine bağlı Yokkaiçi ilçesinde bir polis memuru tarafından fark edilerek göz altına alındı.

Uganda'nın Tokyo Büyükelçiliği, takım personeli ve bölge polisleri tarafından Mie eyaletinde dün tespit edilen Ssekitoleko'nun, antrenörüyle birlikte ivedilikle ülkesine geri gönderileceğini ve olayın "en uygun şekilde ele alınacağını" bildirdi.

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