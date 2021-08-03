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Tokyo'da skandal olay! Kadın atletler men edildi

03.08.2021 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yarışan Nabimyalı iki atlet Christine Mboma ile Beatrice Masilingi olimpiyattan men edildi. Afrika basınına göre, sporcularının testosteron seviyeleri yüksek bulunduğu için men edildi.

Tokyo'da skandal olay! Kadın atletler men edildi

Mbomba ve Masilingi ikilisi Tokyo Olimpiyatları'ndan men edildi. Fanatik'in haberine göre; iki sporcuda testosteron seviyesi yüksek bulunduğu için komite etti.

TESTOSTERON DÜŞMESİ GEREKİYOR

Sporcuların yarışlarda yer almaları için testosteron düşürücü ilaçlar kullanmak zorunda. Bu iki sporcunun seviyesinin yüksek olduğu ve bu gerekçeyle yarışlarda yer almasının engellendiği belirtildi.Tokyo'da yeni skandal! İki kadın atlet, testosteron seviyeleri yüksek çıktığı için men edildi.

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TARİHİN EN HIZLI 7.Sİ OLMUŞTU

Mboma ve Masilingi ikilisi, bu yıl 400 metrede Avrupa atletizm pistinde bazı birinci sınıf gösteriler sergileyerek atletizm dünyasını kasıp kavurdu. 18 yaşındaki Mboma, henüz çarşamba günü gerçekleşen 400 metre yarışında 48.54 saniyelik müthiş performansıyla birincilik elde etti ve bu derecesiyle tarihteki en hızlı yedinci atlet oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Tokyo
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