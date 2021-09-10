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Tokyo'dan madalyayla dönen Öztürk kardeşler, Trabzonsporlu futbolcularla bir araya geldi

10.09.2021 17:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokyo'dan madalyayla dönen Öztürk kardeşler, Trabzonsporlu futbolcularla bir araya geldi

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda masa tenisi branşında altın madalya kazanan Abdullah Öztürk ve beraberindeki sporcular, Trabzonsporlu futbolcularla bir araya geldi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Öztürk'ün yanı sıra bronz madalya elde eden kardeşi Ali Öztürk ve Nesim Turan, paralimpik sporcu Süleyman Vural ve antrenörleri Burak Ulusoy, Trabzonspor'un antrenmanını ziyaret etti.

Kulübün amatör branşlardan sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Hayırlıoğlu'nun da yer aldığı ziyarette, paralimpik sporcular, teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcularla sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Öztürk, Trabzonspor'un maçlarını Tokyo'dayken de takip ettiğini belirterek, "Olimpiyatlarda Tokyo saatiyle gece 02.30'da maçlarımızı izledim. Ertesi gün maçım vardı. Hocalarım gelip bana 'dinlenmen lazım.' diyordu. Ben de onlara 'hocam Trabzonspor'un maçı var, izlemem lazım.' diyordum. Giresunspor maçını izledim, çok güzeldi. Lige iyi başladık, inşallah bu hafta da galibiyet alacağız." dedi.

Teknik direktör Avcı ise 2020 Tokyo Paralimpik Oyunlarında altın madalya kazanan Abdullah Öztürk başta olmak üzere tüm oyuncuları tebrik ederek, başarı dileklerini iletti.

Ziyarette Trabzonsporlu futbolcular, paralimpik sporculara forma hediye etti.

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