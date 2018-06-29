Tolga Ciğerci'den yine aynı bahane!

Galatasaray Kulübü, antrenmana çıkmayan Tolga Ciğerci için “Sağ ayak baş parmağında ağrıları bulunduğunu ‘öne sürerek’ antrenmana katılmadı” ifadeleri kullanıldı.
Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Hafif ağrıları bulunan Eren Derdiyok, idmanın tamamında takımla birlikte çalışırken resmi siteye konulan antrenman raporunda bir ifade dikkat çekti.
Galatasaray, Tolga Ciğerci için “Sağ ayak baş parmağında ağrıları bulunduğunu ‘öne sürerek’ antrenmana katılmadı” ifadesini kullandı.
Hatırlanacağı gibi gurbetçi futbolcu, geçen sezonki Beşiktaş maçı öncesi de ağrılarının olduğunu öne sürerek idmana çıkmadığı açıklanmıştı.
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