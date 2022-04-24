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Tolga Karel aldığı haberle yıkıldı! "Ben gelmeden ölme demiştim sana"

24.04.2022 07:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'yi terk edip ABD'ye taşınan Tolga Karel babasının ölüm haberiyle yıkıldı. Tolga Karel babası Tufan Karel'i paylaştı ve "Ben gelmeden ölme demiştim sana" yorumunda bulundu.

Tolga Karel aldığı haberle yıkıldı! "Ben gelmeden ölme demiştim sana"

Yaprak Dökümü dizisiyle tanınan Tolga Karel son paylaşımıyla dikkat çekti. ABD'ye taşınarak oyunculuğu bırakan ve tır şoförlüğüne başlayan oyuncu Tolga Karel acı haberle yıkıldı.

Karel'in babası Tufan Karel yaşamını yitirdi. Karel, acı haberi Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Instagram hesabından paylaşım yapan Karel "Bu dünyadan adam gibi bir adam geçti. Rabbim sana şükürler olsun. Onu benim babam olarak dünyaya getirdiğin için, unutma oğlum bir adamın en büyük hazinesi itibarıdır. Onu kaybedersen her şeyini kaybedersin. Koca yürekli babam. Işıklar içinde Uyu. Ama ben gelmeden ölme demiştim sana. Hani beni bekleyecektin baba..." diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Ekran Alıntısı

SON MESAJINI PAYLAŞTI

Tolga Karel acı haberin ardından babasının son mesajını da paylaştı. Tolga Karel "Son mesajı kalbim acıyor baba seni hiç unutmayacağım" yazdı.

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Tolga Karel
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