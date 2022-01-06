Tolgahan Sayışman'ın kilolu halini görenler şaştı kaldı

Bir süredir ekranda olmayan Tolgahan Sayışman hem yapımcı hem de oyuncu olduğu Aynasız filmi için kolları sıvadı. Tolgahan Sayışman'ın başrol oynadığı polisiye komedi türündeki 'Aynasız' adlı film 18 Şubat'ta vizyonda.

Sayışman filmde 'Efehan' ve 'Haluk' adında iki ayrı karaktere can veriyor. Ünlü oyuncu, filmdeki 'Haluk'un her sahnesi öncesi 55 dakika süren özel bir hazırlıkla kilolu ve sakallı biri haline geliyor. Sayışman özel teknikle 40 kilo şişmanlatıldı.

Çekimlerin devamlılığı sırasında çıplak olması gereken sahnelerde de oyuncu özel bir teknikle aynı kilolu haline büründürülmüş.

Tolgahan Sayışman'a Aynasız filminde Erdal Özyağcılar, Algı Eke, Sarp Bozkurt, Öznur Serçeler, Serdar Burak Şanal, Mehmet Bozdoğan, Çağla Boz, Aslıhan Karalar ve Sera Tokdemir gibi zengin bir oyuncu kadrosu eşlik ediyor.



