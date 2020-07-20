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Tolgay Arslan, Almanya'ya geri dönüyor!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 20.07.2020 12:34 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de bu sezon sadece 21 maçta forma şansı bulabilen Tolgay Arslan hakkında Alman basınından gündem yaratan bir haber geldi. 29 yaşındaki merkez orta saha oyuncusunun transferi için görüşmelere başlandığı öne sürüldü.

Tolgay Arslan, Almanya'ya geri dönüyor!

Sarı-Lacivertliler'de bu sezon yalnızca 21 maçta forma şansı bulabilen ve iki yıl daha sözleşmesi bulunan Tolgay Arslan hakkında Alman basınından gündem yaratan bir iddia geldi. Ülkenin en yüksek tirajlı gazetesi Bild yıldız isim için Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96 kulübünün devrede olduğunu öne sürdü.

Haberde önümüzdeki sezon Bundesliga'ya yükselmek için güçlü bir kadro kurmak isteyen Hannover kulübünün 29 yaşındaki merkez orta saha oyuncusuyla görüştüğü ifade edilirken olası bir transfer için nabız yoklaması yapıldığı ifade edildi.

Güncel piyasa değeri 1.2 milyon euro'ya kadar düşen Tolgay'ın Hannover'i çalıştıran Türk antrenör Kenan Koçak'ın yakın arkadaşı olduğu biliniyor. Borussia Dortmund'un altyapısında yetişen yıldız isim, daha önce Hamburg ve Alemannia Aachen'da da top koşturmuştu. (Akşam)

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