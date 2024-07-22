Tolgay Arslan, Avrupa kıtası dışında oynamaya devam ediyor! Şimdi de Japonya'ya transfer oldu...

Ülkemizde Beşiktaş ve Fenerbahçe forması giyen Tolgay Arslan'dan sürpriz bir imza daha geldi. Avustralya ekibi Melbourne City'den ayrılan Tolgay, Japonya'ya transfer oldu.

BEDELSİZ TRANSFER ETTİ

Japonya Ligi ekiplerinden Sanfrecce Hiroshima, Tolgay Arslan'ı bedelsiz olarak kadrosuna kattığını duyurdu. 33 yaşındaki Tolgay Arslan'ın bu imzası sosyal medyada gündem oldu.

ÇOK TECRÜBELİ

Kariyerinde 500. maçına çıkmaya hazırlanan Tolgay Arslan, sürekliliğiyle dikkat çekiyor. Transfer olduğu takımlarda şu ana kadar 495 maça çıkan Tolgay'ın son durağının Japonya olduğu ifade edildi.