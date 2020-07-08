Tolgay Arslan bu sezon bir ilki başardı

Göztepe maçıyla uzun bir aranın ardından Süper Lig'de ilk 11'de sahaya çıkan Tolgay Arslan, Gençlerbirliği karşısında da sahaya çıktı.

Tecrübeli futbolcu beklentilerin altında kalsa da, Emre Belözoğlu'nun golünde pası vererek, bu sezon ligdeki ilk asistini yapmış oldu. 86. dakikada oyundan alınan yıldız orta saha oyuncusunu, böylece bir kez daha ligdeki bir mücadelede 90 dakika sahada kalamamış oldu, ancak süre olarak en uzun maçını oynadı.

