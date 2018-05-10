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Tolgay Arslan'dan Akhisar'a tebrik!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 10.05.2018 22:57 | Son Güncelleme

Beşiktaşlı Tolgay Arslan, Akhisar'ın Fenerbahçe'yi 3-2 yenip Türkiye Kupası'nı kazanması sonrası Akhisar'ı tebrik etti.

Tolgay Arslan'dan Akhisar'a tebrik!

Beşiktaşlı orta saha oyuncusu Tolgay Arslan, Teleset Mobilya Akhisarspor'un Fenerbahçe'yi 3-2 yenerek kupanın sahibi olması sonrası, Akhisarspor'u tebrik etti.

Tolgay Arslan, Akhisar'ın galibiyeti için ''Hakkıyla oynayıp Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Akhisarspor'u tebrik ederim" yazdı.

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tolgay arslan akhisarspor Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası

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