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Tolgay Arslan, güvenlik görevlisine vurdu! İşte cezası...

28.03.2021 19:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta forma giyen Tolgay Arslan, kariyerine Udinese'de devam ediyor. Mart ayı başında güvenlik görevlisine fiziki müdahalede bulunan Tolgay Arslan'ın cezası belli oldu. İşte detaylar...

Tolgay Arslan, güvenlik görevlisine vurdu! İşte cezası...

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra İtalya Ligi ekiplerinden Udinese'ye transfer olan Tolgay Arslan'ın Milan maçında yaşadığı olay sonrası aldığı ceza belli oldu. Güvenlik görevlisiyle kavga eden Tolgay'a kaç para ceza çıktı? Detaylar haberde...

GÜVENLİK GÖREVLİSİNE VURDU

İtalya Ligi'nin 25. haftasında Milan ile Udinese takımları karşı karşıya gelmiş ve maç 1-1 bitmişti. Bu maçta 70 dakika sahada kalan Tolgay Arslan, futbolcular tünele girerken Milanlı bir güvenlik görevlisiyle tartıştı.

10 BİN EURO CEZA

Tolgay Arslan, Milanlı güvenlik görevlisinin suratına vurdu. Tolgay Arslan'ın bu fiziki müdahalesi sonrasında güvenlik görevlisinin dudağında hafif bir yara oluştu. İtalyan basını, Tolgay Arslan'ın 10 bin Euro para cezasına çarptırıldığını yazdı. (Ajansspor)

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Anahtar Kelimeler:
İtalya
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
para var huzur var...yazık.
ooooo adam o parayı nasıl öder, kara kara düşünüyordur şimdi

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