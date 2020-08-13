Tolgay Arslan Hannover 96 yolcusu

Fenerbahçe yönetimi bu sabah Tolgay Arslan’ın menajeri Ahmet Bulut ile bir araya geldi.
Fenerbahçe'de beklenen sıçramayı bir türlü yapamayan orta saha oyuncusu yeniden Almanya'ya dönebilir. Bu transferin gerçekleşmesi için menajer Ahmet Bulut, Fenerbahçe ile bonservis sorununu çözmeye çalışıyor. Bu sorun çözüldüğü taktirde oyuncu gelecek sezon Hannover 96 forması giyecek. (TRT SPOR)
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