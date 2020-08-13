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Tolgay Arslan Hannover 96 yolcusu

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 13.08.2020 17:26 | Son Güncelleme

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan 29 yaşındaki futbolcu için Alman kulübü Hannover 96 devreye girdi.

Tolgay Arslan Hannover 96 yolcusu

Fenerbahçe yönetimi bu sabah Tolgay Arslan’ın menajeri Ahmet Bulut ile bir araya geldi.

Fenerbahçe'de beklenen sıçramayı bir türlü yapamayan orta saha oyuncusu yeniden Almanya'ya dönebilir. Bu transferin gerçekleşmesi için menajer Ahmet Bulut, Fenerbahçe ile bonservis sorununu çözmeye çalışıyor. Bu sorun çözüldüğü taktirde oyuncu gelecek sezon Hannover 96 forması giyecek. (TRT SPOR)

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