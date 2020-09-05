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Tolgay Arslan'ın yeni takımı Hannover 96 oluyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 05.09.2020 17:21 | Son Güncelleme

Fenerbahçe ile karşılıklı olarak sözleşmesi feshedilen Tolgay Arslan'ın önümüzdeki günlerde Hannover 96'ya imza atması bekleniyor.

Tolgay Arslan'ın yeni takımı Hannover 96 oluyor

Tolgay Arslan'ın geçen sezonun devre arasında başlayan Fenerbahçe macerası, 1.5 senenin ardından bitti. Bir süredir yönetim ile görüşme halinde olan 30 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi karşılıklı olarak fesh edildi. Sözleşmesinin bitmesine 1 yıl kala Sarı-Lacivertliler'den senelik 2.1 milyon Euro kazanan Tolgay ile Kanarya ortak noktada buluştu.

Tecrübeli futbolcunun sonraki yeni durağı da hemen hemen belli oldu. Gaşatasaray iddialarının aksine Tolgay'ın, doğduğu ve büyüdüğü Almanya'da Bundesliga 2'de mücadele eden Hannover 96'nın yolunu tutması bekleniyor.

KENAN KOÇAK İKNA ETTİ

Tecrübeli oyuncunun, arasının çok iyi olduğu Hannover'in Türk Teknik Direktörü Kenan Koçak'ın kendisine anlattığı Bundesliga 1 hedefi ve iyi bir takım kurma projesinden tatmin olduğu bildirildi. Süper Lig'den gelen teklifleri kabul etmediği öğrenilen 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun bu alacağı kararda tekrar Almanya'da yaşamak istemesinin ve ailesinin etkili olacağı bildirildi.

(SPORX)

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