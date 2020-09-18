Tolgay Arslan Udinese'ye resmen transfer oldu

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Tolgay Arslan, Serie A ekiplerinden Udinese'ye transfer oldu. 30 yaşındaki futbolcu, İtalyan temsilcisiyle 2 yıllık sözleşmeyi imzaladı.
Udinese Teknik Sorumlusu Pierpaolo Marino transfer sonrasında, "Tolgay Arslan orta sahada bir joker. Oyunu kurarken ve sonlandırırken çok değerli. Uluslararası tecrübesi de muhteşem." açıklamasını yaptı.
Geçtiğimiz sezon 21 resmi maçta oynayan 30 yaşındaki futbolcu, 2 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.
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