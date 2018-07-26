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Tolgshow'da Alina Boz rüzgarı esecek!

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.07.2018 22:12 | Son Güncelleme

Tolgshow’a bu hafta Alina Boz konuk olacak. Tolga Çevik’ten oyunculuğu ile ilgili iltifat alan Boz, oyunculuğa başlamasının tamamen tesadüf olduğunu, 9 yaşındayken gittiği bir AVM’de karşısına çıkan Noel Baba kıyafetli kişinin, “Sen oyuncu olmalısın” dediğini, bu tavsiye üzerine ailesinin kendisini bir ajansa kaydettirdiğini anlatacak. 

Tolgshow'da Alina Boz rüzgarı esecek!

Tolga Çevik’in ‘Arkadaşım’ karakteri olarak  7 Cüceler’in 7’sini birden canlandıracağı, Boz’un ise Pamuk Prenses olacağı oyun izleyenleri kahkahaya boğarken, Çevik ile Boz’un ‘Paramparça’ dizisini yeniden yorumladıkları sahneler büyük beğeni toplayacak.

‘ARKADAŞIM’ KÖŞEYE SIKIŞIYOR
Tolgshow’’un ikinci perdesinde ‘Arkadaşım’ idealist bir direksiyon öğretmeni olarak karşımıza çıkacak. Arkadaşım, ders verdiği hiçbir sürücü adayını ehliyet için yeterli görmezken, hamile bir sürücü adayına ehliyet vermesi için kurs sahibinden baskı görecek. Bakalım Arkadaşım’ın idealistliği mi, yoksa işini mi tercih edecek? 

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25 Film’in yapımcılığını üstlendiği; Gizemli Yönetmen Fırat Parlak, Minik Müzisyen Özer Atik ve Sarp Bozkurt’un da yer aldığı merakla beklenen Tolgshow’’un beşinci bölümü 28 Temmuz Cumartesi saat 23.30’da FOX’ta.


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Anahtar Kelimeler:
Tolgshow tolga çevik alina boz

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