Tolgshow'da Alina Boz rüzgarı esecek!

Tolga Çevik’in ‘Arkadaşım’ karakteri olarak 7 Cüceler’in 7’sini birden canlandıracağı, Boz’un ise Pamuk Prenses olacağı oyun izleyenleri kahkahaya boğarken, Çevik ile Boz’un ‘Paramparça’ dizisini yeniden yorumladıkları sahneler büyük beğeni toplayacak.

‘ARKADAŞIM’ KÖŞEYE SIKIŞIYOR

Tolgshow’’un ikinci perdesinde ‘Arkadaşım’ idealist bir direksiyon öğretmeni olarak karşımıza çıkacak. Arkadaşım, ders verdiği hiçbir sürücü adayını ehliyet için yeterli görmezken, hamile bir sürücü adayına ehliyet vermesi için kurs sahibinden baskı görecek. Bakalım Arkadaşım’ın idealistliği mi, yoksa işini mi tercih edecek?





25 Film’in yapımcılığını üstlendiği; Gizemli Yönetmen Fırat Parlak, Minik Müzisyen Özer Atik ve Sarp Bozkurt’un da yer aldığı merakla beklenen Tolgshow’’un beşinci bölümü 28 Temmuz Cumartesi saat 23.30’da FOX’ta.



