Tolgshow ile ilgili flaş iddia!

Posta yazarı Mesut Yar, Tolgshow'un 13 bölümlük bir anlaşması olduğunu ve kanalın bu anlaşmayı uzatmayı düşünmediğini yazdı.

İşte Mesut Yar'ın bugünkü yazısından "'Tolgshow' kısa mı kesecek?" başlıklı o bölüm:

“Tolgshow” (FOX) cumartesi akşamı çok güldürdü. Açıkçası bunu bekliyordum. Birbirini son derece iyi tanıyan iki komedyenin işin içine aile bağlarını da koyarak ortaya çıkardığı performans iyiydi...

Belki bir ipte iki cambazın oynamayacağını düşünenler oldu. Belki kimi Cem Yılmaz’ı kimi Tolga Çevik’i tutuk buldu. Ben ise bayıldım...

Kurulan dört cümleden birine güldüğüm ender işlerden biriydi. Hatta bir ara Yönetmen karakterinin bu zor bulunan ortak ruhu bozmamak için megafonu elinden bırakacağını bile düşündüm. Neyse, iş enfesti...

Ama şu da var. Duyduğum kadarıyla “Tolgshow”un anlaşması sadece 13 bölüm üzerinden yapılmış. Ve kanal uzatmaya pek de meyyal değilmiş. Hâlâ öyle mi düşünüyorlar bilmiyorum ama bu boşluğu bulmuşken kısa kesmek FOX’un yapacağı son kötü tercih olur!

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