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Tolunay Kafkas Fenerbahçe heyetiyle bir araya geldi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 28.09.2018 14:42 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Gelişim Direktörü Tolunay Kafkas, aralarında Damien Comolli'nin de bulunduğu Feenrbahçe heyetiyle bir araya geldi.

Tolunay Kafkas Fenerbahçe heyetiyle bir araya geldi

TFF Futbol Gelişim Direktörü Tolunay Kafkas, Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, Sportif Direktör Damien Comolli, İdari Menajer Onur Başar, A Takım Yardımcı Antrenörü ve Futbol Altyapı

Teknik Koordinatörü David Badia Cequer ve Sportif Direktör Asistanı Selinay Gürgenç ile bir araya geldi.

TFF'nin Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleşen buluşmada Kafkas, Futbol Gelişim Direktörlüğü'nün çalışmaları hakkında bilgi verdi. FGD Genel Koordinatörü Ahmet Erzurumlu ile TFF Genç Oyuncu Gelişim Müdürü Cem Pamiroğlu'nun da hazır bulunduğu görüşmede, Tolunay Kafkas ve Fenerbahçe yetkilileri genç oyuncu gelişimi ve eğitime dair görüş alışverişinde bulundu. Toplantı karşılıklı iyi dilek ve temennilerle sona erdi.

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