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TOMA ve itfaiye aracıyla dezenfekte çalışması

HAKKARİ HABERLERİ  | 23.03.2020 18:11 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde TOMA ve itfaiye araçlarıyla korona virüsüne karşı dezenfekte çalışması yapıldı.Çukurca Belediyesi ve Çukurca İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan ortak çalışmayla Cumhuriyet Caddesi, devlet hastanesi ve bütün sokaklar köpüklü suyla yıkanarak dezenfekte edildi.

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde TOMA ve itfaiye araçlarıyla korona virüsüne karşı dezenfekte çalışması yapıldı.
Çukurca Belediyesi ve Çukurca İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan ortak çalışmayla Cumhuriyet Caddesi, devlet hastanesi ve bütün sokaklar köpüklü suyla yıkanarak dezenfekte edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, emniyet müdürlüğüyle dezenfekte çalışması yaptıklarını belirterek, “İlçemizin hijyen olması için bütün kamu kurumları ortak bir şekilde seferber olmuş durumdayız. Hepimiz vatandaşlarımızın sağlığı için elimizden geleni yapmaya hazırız” dedi.

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