Tombak sanatının en güzel örnekleri ‘Madenin İhtişamı’ ergisi İle Üsküdar Nevmekan sahilde

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in ev sahipliğinde, sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleşen Tombak sergisi açılışına, iş insanı İnan Kıraç, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Çiğdem Simavi, moda tasarımcısı Atıl Kutoğlu, Lerzan ve Latif Boyner, Semahat Arsel gibi iş ve cemiyet hayatının önemli isimleri katıldı.

Unutulmaya yüz tutan sanatları yeniden gün yüzüne çıkararak Üsküdar’ı, şehrin kültür sanat merkezi haline getiren Üsküdar Belediyesi, bakır ve tombak ustası Kaya Kalaycı’nın eserlerinden oluşan "Madenin İhtişamı Sergisi’’ ile Osmanlı motiflerini madenle buluşturdu. Üsküdar Nevmekan Sahil’de açılışı yapılan olan sergide 70’ten fazla eser bulunuyor. 18 Ekim tarihine kadar açık olan serginin açılışı sanat camiasından spora, köşe yazarından iş dünyasına birçok önemli ismi de bir araya getirdi.

Madenin İhtişamı Sergisi açılışında konuşan Üsküdar Belediyesi Hilmi Türkmen, Üsküdar’ın tarihine atıfta bulunarak, Mimar Sinan’ın en çok eserinin Üsküdar’da olduğuna dikkat çekti. Hilmi Türkmen, “Üsküdar bir kültür şehri bir sanat şehridir. Gerek tarihi derinliği gerekse kültürel zenginliği itibariyle kadim medeniyetin şehridir Üsküdar. Bu güzel şehrin güzelliklerini gün yüzüne çıkarıyoruz. Bununla ilgili olarak da çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda açılışını yaptığımız Madenin İhtişamı Sergisi de bu çalışmalarımızın en önemli halkalarından birini oluşturuyor’’ dedi.

Türkmen sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tombak sanatı özellikle 16’ncı yüzyılda zirveye çıkmış ve bütün ihtişamıyla ortaya çıkmış ve o dönem hayatın her anlamında kendini göstermiş ve bir medeniyetin değişimine ve dönüşümüne ev sahipliği yapmıştır. Türkiye’de özellikle evlerde ve saraylarda tombak sanatı hayatın ayrılmaz bir parçası olmuştur. Ne yazık ki 19’uncu ve 20’inci yüzyıla geldiğimizde bu sanat, bu zenginliğimiz ihtişamını kaybetmiş, neredeyse unutulmaya yüz tutmuştur. Bu sergi ile birlikte bugün burada kuşaklar arası kültürel bağı bir kez daha perçinlemek, güçlendirmek için önemli bir adım atıyoruz. Bugünün gençleri ve bugünün ne yazık ki yetişkinleri arzu ettiğimiz seviyede haberdar değiller. Dolayısıyla bu sergi ile beraber tarihi köklerimize yeniden dönmeyi, köklerimizle olan bağlantıyı yeniden kuvvetlendirmeyi ve sağlamlaştırmayı hedefliyoruz. Sergide eserleriyle bizleri geçmişe götüren bakır ve tombak ustası Kaya Kalaycı da bu sanatın yaşayan en önemli isimlerindendir. Ancak bir sonraki kuşaklarda bu sanata ilginin çok fazla olduğunu söyleyemeyiz. İnşallah bu sergi bize tarihimizi yeniden hatırlatacak ve belki de yeni ustalar ortaya çıkacaktır. Ben huzurunuzda Kaya Usta’ya bir kez daha şükranlarımı sunuyorum’’ dedi.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in ev sahipliğinde gerçekleşen sergi açılışına, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’nın eşi Hatice Nur Yerlikaya, eski bakan Cavit Kavak, iş adamı İnan Kıraç, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sergiye sahip olduğu eserleriyle katkı veren Çiğdem Simavi, moda tasarımcısı Atıl Kutoğlu, Lerzan ve Latif Boyner, Semahat Arsel gibi Türkiye’nin iş ve cemiyet hayatının önemli isimleri katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a özel kalkan tasarlayan Kaya Kalaycı, TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun odasını da eserleriyle süsledi. Kalaycı ayrıca; Şakirin Cami, The Stone Otel, Four Seasons, Bosphorus Otel, W Otel, Atatürk Havalimanı, Antalya Havalimanı gibi çok sayıda büyük çaplı projede eserleri boy gösteriyor. Kaya Kalaycı, bakır ve tombak sanatının son temsilcisi olarak biliniyor.