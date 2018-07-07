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Tony Parker, Charlotte Hornets'a imza attı

NBA HABERLERİ  | 07.07.2018 17:19 | Son Güncelleme

NBA'de geçtiğimiz sezonu San Antonio Spurs'te tamamlayan Tony Parker, Charlotte Hornets ile sözleşme imzaladı.

Tony Parker, Charlotte Hornets'a imza attı

Tam 17 yıldır Batı Konferansı'nda San Antonio Spurs forması giyen Fransız oyun kurucu Tony Parker, Michael Jordan'ın sahibi olduğu Doğu ekibi Charlotte Hornets ile 2 yıllık 10 milyon Dolar değerinde kontrat imzaladı.

2001 seçimlerinde San Antonio tarafından ilk tur 28. sırada seçilen Parker, Teksas ekibi ile geçirdiği 17 sezonda 2003, 2005, 2007 ve 2014'te olmak üzere 4 şampiyonluk yüzüğü takmayı başardı. 36 yaşındaki oyuncu, 6 kez All-Star seçilmesinin yanı sıra 2007 şampiyonluğunda da "Finallerin MVP'si" seçilmeyi başarmıştı.


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Anahtar Kelimeler:
tony parker san antonio spurs Charlotte Hornets

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