Tony Parker: Fenerbahçe gibi olamayız

Fransa Basketbol Ligi takımlarından Asvel'in sahibi olan Tony Parker, Fenerbahçe seviyesine gelmelerinin çok zor olduğunu belirtti.

''FENERBAHÇE SEVİYESİNE ULAŞAMAYIZ''

Euroleague'de mücadele edeceklerini belirten Parker, ''Yakında Euroleague'de Fransa'yı temsil edeceğiz. 2019-20 sezonuna hazır olmak istiyoruz. Daha çok gelişmemiz için bir sezonumuz daha olacak. Bu sezon EuroCup'ta ilk 8'e girmek hedefimiz olacak. Euroleague için daha çok şey yapmamız gerekiyor. Zalgris Kaunas veya Brose Bamberg'i örnek alıyoruz. Ekonomik olarak asla Fenerbahçe veya CSKA'nın seviyelerine ulaşamayız'' diye konuştu.

''ABİM TAKIMDA KALACAK''

Asvel'in başantrenörlüğünü yapan abisi TJ Parker'ın da takımda kalacağını belirten Tony Parker, ''O benim abim. Kıskananlar, eleştirenler olacaktır ama bu da işimizin bir parçası. Ne yapılması gerektiğini iyi biliyor. 5 senedir bu takımın koçu ve başka bir koç aramayı düşünmüyoruz'' dedi. (SPORX)

