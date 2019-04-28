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Top oynayan çocuklara sinirlenip, av tüfeğiyle ateş etti

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GÜNDEM  | 28.04.2019 22:13 | Son Güncelleme

Kütahya’da evinin önünde top oynayan çocukların gürültü yapmasına sinirlenen K.D. (69), av tüfeğiyle sokağa inerek ateş açtı. Yaralanan 2 çocuk hastaneye kaldırılırken, K.D. gözaltına alındı.

Top oynayan çocuklara sinirlenip, av tüfeğiyle ateş etti

Sultanbağı Mahallesi’nde oturan K.D., evinin önünde top oynayan çocukların gürültü yapmasına sinirlendi. Elinde av tüfeğiyle sokağa inen K.D., çocukların üzerine doğru ateş edip evine kaçtı.

MAHALLE SAKİNLERİ EVİNE GİRMEYE ÇALIŞTI

Sokak oynayan çocuklardan B.P. (15) ve B.K. (14) vücutlarına işaret eden saçmalarla yaralandı. Olayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri yaralanan çocukları ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Şüpheli K.D.’nin çocuklara ateş ettiğini duyan mahalle sakinleri ise evine girmeye çalıştı.

Polis ekipleri mahalle sakinlerini güçlükle sakinleştirerek K.D.’yi gözaltına aldı. Şüpheli K.D. geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadesi için Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği götürüldü. Yaralı çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

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Kütahya top oynayan çocuklar saldırdı
 

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
ne hale geldi ülke öfke patlaması yaşıyor insanlar ekonomik ve sosyakültürel sıkıntılardan.....
a bunu idam edecen
Nasıl bir millet olduk çocukların sesine bile tahammül kalmamış
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