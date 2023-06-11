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Topa bile dokunmadan ikinci kupasını kazandı! 'Kupa avcısı Scott Carson'

11.06.2023 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde Inter’i 1-0 mağlup eden Manchester City, karşılaşma sonunda düzenlenen seremoniyle kupasını aldı. 37 yaşındaki Scott Carson, kariyerinin ikinci Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu yine topa dokunmadan kazandı.

Topa bile dokunmadan ikinci kupasını kazandı! 'Kupa avcısı Scott Carson'
Scott Carson

Scott Carson

İNG İngiltere
Yaş: 38 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Manchester City
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UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde İngiliz ekibi Manchester City ile İtalya temsilcisi Inter karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren karşılaşmada Manchester City, rakibini 68’inci dakikada Rodri’nin attığı golle 1-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Karşılaşmanın ardından düzenlenen seremoniyle ikinci olan Inter ve şampiyonluğa ulaşan Manchester Cityli oyuncular madalyalarını aldı.

İLKAY GÜNDOĞAN’IN ELİNDE HAVALANDI

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Karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşayan Manchester Cityli oyuncular, platformun hemen yanında koridor oluşturarak ikincilik madalyalarını almaya gelen Inter oyuncularını alkışlarla karşıladı. Interli oyuncuların ardından Manchester Cityli oyuncular madalyalarını alırken, şampiyonluk kupası takım kaptanı İlkay Gündoğan’ın elinde havalandı.

TOPA BİLE DOKUNMADAN İKİ KUPA KAZANDI

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37 yaşındaki Scott Carson, kariyerinin ikinci Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazandı. Hayatı boyunca yalnızca 2 Şampiyonlar Ligi maçına çıkabilecek Carson, 107 dakikaya 2 kupa sığdırmayı başardı.


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