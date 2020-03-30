YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Topçular Seferağa Sanayi Sitesi temizlenip dezenfekte edildi

Topçular Seferağa Sanayi Sitesi temizlenip dezenfekte edildi

İSTANBUL HABERLERİ  | 30.03.2020 12:13 | Son Güncelleme

Eyüpsultan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Topçular Mahallesi’nde bulunan Seferağa Sanayi Sitesi’ni temizleyerek dezenfekte ettiler.Sabah erken saatlerde başlayan çalışmalarda Veterinerlik İşleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan 20 kişilik dezenfeksiyon ekibi, sitenin merdivenlerini, tuvaletlerini, koridorlarını, açık bulunan dükkanları, site içindeki ortak alanları dezenfekte etti.

Eyüpsultan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Topçular Mahallesi’nde bulunan Seferağa Sanayi Sitesi’ni temizleyerek dezenfekte ettiler.
Sabah erken saatlerde başlayan çalışmalarda Veterinerlik İşleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan 20 kişilik dezenfeksiyon ekibi, sitenin merdivenlerini, tuvaletlerini, koridorlarını, açık bulunan dükkanları, site içindeki ortak alanları dezenfekte etti. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise 3 sulama tankeri, 1 konteyner dezenfekte aracı, 2 süpürge aracı ve 1 çöp kamyonu aracı ile başlattığı temizlik çalışmaları kapsamında sitenin tüm sokaklarını tazyikli su ve özel solüsyonlarla yıkayıp dezenfekte etti. Sitede bulunan çöp konteynerleri de ekiplerce yıkanıp, konteyner dezenfekte aracı tarafından dezenfekte edildi. Eyüpsultan Belediyesinin temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarının hiç ara verilmeden her gün devam edeceği öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Mart ayının son gününde... O kent beyaza büründü! Mart ayının son gününde... O kent beyaza büründü!
44 yıllık emektar vapur yeniden Boğaz’da44 yıllık emektar vapur yeniden Boğaz’da
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Okmeydanı Hastanesi’nde temizlik ve dezenfeksiyon yapıldı

Okmeydanı Hastanesi’nde temizlik ve dezenfeksiyon yapıldı

Gümrük kaçağı makaronlara el konuldu

Gümrük kaçağı makaronlara el konuldu

Malatya’da 2 katlı ev çöktü

Malatya’da 2 katlı ev çöktü

Kuşadası’nda pazar yerleri açık alana taşındı

Kuşadası’nda pazar yerleri açık alana taşındı

Kayalıklardan düşüp mahsur kalan şahıs, itfaiye ekiplerince yaralı kurtarıldı

Kayalıklardan düşüp mahsur kalan şahıs, itfaiye ekiplerince yaralı kurtarıldı

Askerlik hatırası tankı dükkanında sergiliyor

Askerlik hatırası tankı dükkanında sergiliyor

İstanbul Namaz Vakitleri 30 Mart Pazartesi

İmsak
05:17
Sabah
06:44
Öğle
13:14
İkindi
16:46
Akşam
19:34
Yatsı
20:55

İstanbul Nöbetçi Eczaneler30 Mart Pazartesi

Bülent Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Yeni Eczanesi
Adalar
Gümüş Eczanesi
Arnavutkoy
Sağlık Eczanesi
Arnavutkoy
Soydan Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Avcılar Belediyesi, Korona virüs tehdidine karşı çalışmalarını yoğunlaştırdı

Avcılar Belediyesi, Korona virüs tehdidine karşı çalışmalarını yoğunlaştırdı

Trendyol'dan koronavirüsle ilgili haksız fiyat oluşumlarına yönelik tedbir açıklaması

Trendyol'dan koronavirüsle ilgili haksız fiyat oluşumlarına yönelik tedbir açıklaması

Minik öğrencilerden Mehmetçiğe anlamlı destek

Minik öğrencilerden Mehmetçiğe anlamlı destek

Şehitler için Bağcılar'dan Çanakkale'ye yürüyecek

Şehitler için Bağcılar'dan Çanakkale'ye yürüyecek

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.