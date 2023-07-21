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Topkapı Sarayı depolarından günyüzüne çıkartılan 300 Hüsn-i Hat eseri sergileniyor

21.07.2023 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmanlı döneminde iç hazineyi ve mücevherleri korumakla görevli ‘ehl-i hiref’ denilen zanaatkarların yetiştirildiği Hazine Koğuşu, 9 yıl aradan sonra Hüsn-i Hat Galerisi olarak ziyarete açıldı.

Padişahlara ve Osmanlı’nın ünlü hattatlarına ait 300 seçkin eser modern müzecilik kriterlerine uygun olarak Hazine Koğuşu’nda sergileniyor. Öte yandan ilk defa sergilenen eserler arasında Hicri 3. yüzyıla ait Kur’an-ı Kerim de öne çıkıyor.

Topkapı Sarayı’nın abide yapılarından Hazine Koğuşu 9 yıl aradan sonra Hüsn-i Hat Galerisi olarak ziyarete açıldı. Osmanlı döneminde iç hazineyi ve mücevherleri korumakla görevli ‘ehl-i hiref’ denilen zanaatkarların yetiştirildiği Hazine Koğuşu, Enderun avlusunda bulunuyor. Galeride, Milli Saraylar koleksiyonundan seçilen 300 nadide eser yer alıyor. Modern müzecilik kriterlerine uygun olarak düzenlenen ve iki katlı galeride ilk defa sergilenen eserler arasında Hicri 3. yüzyıla ait Kur’an-ı Kerim öne çıkıyor. Padişahlara ve Osmanlı’nın ünlü hattatlarına ait seçkin eserler, ziyaretçileriyle buluştu. Sergide Sultan 3. Ahmet, Sultan Abdülmecid, Sultan 2. Mahmud, Sultan 4. Murad ve Sultan Abdülaziz’in hat levhaları bulunurken, aynı sergide dönemin ünlü hattatlarından Hafız Osman, Hasan Çelebi, Ahmed Rakım Efendi’nin de eserleri yer alıyor.

“HATLARIN BAZILARI PADİŞAHLARIN KENDİ EL YAZMALARIDIR”

Topkapı Sarayı Daire Başkanı İlhan Kocaman, “Hazine Koğuşu’nun restorasyonu tamamlandı. Hazine Koğuşu’nda Topkapı Sarayı envanterinde bulunan yaklaşık 3 bine yakın bulunan hat eserlerinden 300 tanesini orada sergiliyoruz. Hazine Koğuşu’nda hat levhaları bunun yanında yine bizim Topkapı Sarayı’nda bulunan el yazmaları ki bunların başında çok önemli olan Kuran-ı Kerim’ler gelir. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki yeryüzünde elle yazılmış olan Kuran-ı Kerim’lerin birinci nüshaları ve en nadirleri Topkapı Sarayı’nda bulunmaktadır. Bunları da yine orada sergiliyoruz. Hem hat eserleri hem el yazmaları bunların içinde hatların bazıları padişahların kendi el yazmalarıdır. Çünkü padişahlar şehzadelik dönemlerinde çok yoğun bir eğitimden geçiyorlar. Dil, hat, sanat öğreniyorlar. Devlet yönetiminin yanında bunları da öğrendikleri için ürünlerini ortaya çıkarıyorlar. Bunları da biz bugün Hazine Koğuşu’nda sergiliyoruz. Topkapı Sarayı ile özdeşleşen tabii ki bir de hazine var. Hazine de aynı şekilde Hazine-i Hümayun denir. Padişahın şahsına ait hazinedir. Bu koleksiyonda yaklaşık 10 bine yakın eser var daha önceden 120’ye yakın eser sergileniyordu biz şuan da bin 100 eser sergiliyoruz. Bununla kalmayacağız zamanla inşallah artırarak sürdüreceğiz. Çünkü bizim temel hedefimiz Topkapı Sarayı’nda bulunan yaklaşık 200 bine yakın eserin sergilenebilir nitelikte olanlarını sergiye çıkarmak ve saraya gelen ziyaretçiyle buluşturabilmektir. Bunların ekseriyetini gerek sarayın Enderun bölümünde gerekse Topkapı Sarayı’nın içinde yer alan darphane bölümünde büyük bir kısmını sergileyeceğiz” ifadelerini kullandı.

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