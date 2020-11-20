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Topladıkları 125 bin adet mavi kapakla engellilere umut olacaklar

YOZGAT HABERLERİ  | 20.11.2020 14:46 | Son Güncelleme

Yozgat’ın Sorgun İlçesi Ertuğrul Gazi İlkokulu 4.

Topladıkları 125 bin adet mavi kapakla engellilere umut olacaklar

Yozgat’ın Sorgun İlçesi Ertuğrul Gazi İlkokulu 4. sınıfı öğrencileri tarafından farkındalık oluşturmak amacıyla ‘Mavi Kapak Toplama’ kampanyası başlatıldı. Ertuğrul Gazi İlkokulu 4/B sınıfı öğretmeni Ali Aydoğan, öncülüğünde başlatılan kampanyada öğrenciler 3 ay gibi bir sürede toplam 125 bin adet ‘Mavi Kapak’ topladılar. Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kaya, Ertuğrul Gazi İlkokulu 4/B sınıfı öğretmeni Ali Aydoğan tarafından sosyal farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılan “Mavi Kapak Toplama” kampanyasında 125 bin adet ‘Mavi Kapak’ toplandığını belirterek “Engelli bir kardeşimize destek olmak amacıyla ‘Mavi Kapak Toplama’ kampanyası başlattılar. Bu bağlamda öğrenci ve velilerimiz yaklaşık 4 ay gibi bir sürede 125 bin adet mavi kapak topladılar. Toplanan bu kapakları Ankara Omurilik Felçlileri Derneği Genel Merkezine gönderecekler. Bu sayede öğrencilerimizden Sudenaz Şahin’in dayısı olan yatalak hastası Halil Durmaz’a akülü araba temin edilecek. Başta Sınıf öğretmenimiz Ali Aydoğan ve bu süreçte kendilerine destek olan tüm öğrenci ve velilerimize teşekkür ediyorum” dedi.
Ağustos ayından itibaren başlatılan kampanya sürecinde en çok kapak toplayan kız öğrencilerden Melek Sena Yıldırım’a hayırsever esnaflardan Murat Canalp akıllı saat, erkek öğrencilerden Muhammed Buğra Kaplan’a ise hayırsever Fatih Şahbaz teleskop hediye etti.

Topladıkları 125 bin adet mavi kapakla engellilere umut olacaklar

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