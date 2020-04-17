Toplanan yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

‘Sungurlu için ben de varım’ sloganı ile başlatılan yardım kampanyasına destekler çığ gibi büyürken, Belediye ekipleri toplanan yardım kolilerini kapı kapı dolaşarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, ilçede Koronavirüs sebebiyle maddi sıkıntı çeken, işsiz kalan vatandaşlar yararına yardım kampanyası başlatmış, kendisi de 3 aylık maaşını bağışlayarak 200 paket gıda yardımında bulunmuştu. Yardım kampanyasının duyulmasının ardından birçok firma gıda yardımında bulunurken, aralarında Başkan yardımcılarının da bulunduğu belediye ekipleri toplanan yardım kolilerini titizlikle ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Öncelikle işyeri kapanan ve işten çıkarılan vatandaşları belirlediklerini söyleyen Sungurlu Belediye Başkan yardımcısı Bahri Sezen, daha sonra hayırseverlerden gelen yardım kolilerini kapı kapı gezerek dağıttıklarını ifade etti.

Yardım kampanyasına destek olarak elini taşın altına koyan hayırseverlere teşekkür eden Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, "Kıymetli Hemşehrilerime duyarlı davranışları için teşekkür ediyorum” dedi.

