Toplu taşımada ‘kalite’ artacak

Samsun Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Samsun Proje Ulaşım İmar İnşaat Yat. San. ve Tic. A.Ş.(SAMULAŞ A.Ş.), hizmet kalitesi ve vatandaş memnuniyetini artırmak gibi hedeflere yönelik bünyesinde oluşturduğu akademi faaliyetlerini hız kesmeden sürdürüyor. SAMULAŞ Akademi bünyesinde son olarak sınav ve belgelendirme birimi oluşturuldu.

SAMULAŞ Akademi’nin ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde faaliyet gösterdiğini belirten Genel Müdür Enver Sedat Tamgacı, "Bu çalışmalar kapsamında SAMULAŞ Akademi bünyesinde, ulaşım sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda, sektörde çalışan ve/veya çalışmak isteyenlerin mesleki yeterlilikler çerçevesinde var olan yeterliliklerini bağımsız ve tarafsız kurallar çerçevesinde, belirlenmiş ulusal ve uluslararası standartları temel alarak ölçme, değerlendirme ve belgelendirme amaçlı sınav ve belgelendirme birimi kuruldu" dedi.

Sınav ve Belgelendirme Birimi’nin genel hedefini, Avrupa Yeterlilik Çerçevesi doğrultusunda uygun bir değerlendirme, ölçme ve belgelendirme sistemi oluşturarak, etkin ve sürdürülebilir bir ulusal yeterlilik sistemi kurulmasına ve işletilmesine katkıda bulunma olarak belirten Enver Sedat Tamgacı, "Ulusal Yeterlilik Sistemi orta ve uzun vadede işsizliğin azalmasına, istihdamın gelişmesine, verimlilik ve rekabet gücünün artmasıyla ülke ekonomisinin güçlenmesine katkı sağlamaktadır. Nitelikli ve belgeli işgücü istihdamının artması daha kaliteli ürün ve hizmet sunumunu yaygınlaştırarak yaşam standartlarımızın yükselmesini de desteklemektedir. Kurumumuz, bu kapsamda servis aracı şoförü, şehir içi toplu taşıma otobüs şoförü ve kent içi raylı sistemler tren sürücüsü meslek dallarında, Mayıs 2019 tarihi itibari ile TS EN ISO/IEC 17024 personel belgelendirme yönetim sistemi çalışmalarına başlamış, Şubat 2020 tarihinde Mesleki Yeterlilik Kurumu’na ön başvuru yapılmış ve onaylanmıştır. Bu çalışmalar ilerleyen zamanlarda diğer meslek dalları ile de yapılacaktır" diye konuştu.

Mesleki Yeterlilik Kurumu ile yetkilendirme ön sözleşmesini imzaladıklarını da duyuran SAMULAŞ Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı, "Böylece, vatandaş beklentilerini, ihtiyaçlarını ve mevzuat şartlarını karşılama koşulu ile hizmet kalitesi ve vatandaş memnuniyetini arttırma konuları öncelikli olmak üzere yaptığımız akreditasyon çalışmalarımızın ilk aşamasını tamamlamış olduk" şekline konuştu.

