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Toplu taşımaya ALES düzenlemesi

19.02.2021 18:35 | Son Güncelleme:
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı hafta sonu yapılacak ALES sınavı nedeniyle belediye hatlarında ek seferler düzenlemesi uygulayacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı hafta sonu yapılacak ALES sınavı nedeniyle belediye hatlarında ek seferler düzenlemesi uygulayacak. Bu kapsamda 4, 6, 21k, 22k, 24k ve 26 numaralı belediye hatlarına ek sefer düzenlendi. Vatandaşlarımız hareket saatlerine SAKUS Mobil ve sakarya.bel.tr adresinden ulaşabilirler.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı hafta sonu yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için belediye hatlarında ek seferler düzenlemesi uygulayacak. Bu kapsamda katılımcıların mağduriyet yaşamaması adına 4, 6, 21k, 22k, 24k ve 26 numaralı belediye hatlarında ek sefer düzenlendi. Yapılan açıklamada vatandaşlarımızın getirilen düzenlemeye www.sakarya.bel.tr üzerinden ve SAKUS uygulaması üzerinden ulaşabilecekleri ifade edildi.
Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nca yapılan açıklamada, “Covid-19 tedbirleri kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf olan sağlık çalışanları ve vatandaşlarımız için ilçe merkezlerinden hareket eden H hatları oluşturulmuştu. Bunlara ilave olarak şehir içi çalışan 15, 19k, 21c, 22c, 24, 25 ve 28 numaralı hatlarımız hafta sonları hizmet vermeye devem ediyor. Bu hafta sonu yapılacak ALES sınavı için ise katılımcıların mağduriyet yaşamaması adına 4, 6, 21k, 22k, 24k ve 26 numaralı belediye hatlarımızda ek seferler uygulayacağız. Ayrıca H Hatlarını kullanarak Merkez SEAH’a gelenler, ALES sınavı için Kampüs’e yapılacak aktarma seferlerinden faydalanabilirler. Vatandaşlarımız hareket saatlerine SAKUS Mobil ve sakarya.bel.tr adresinden ulaşabilirler” ifadelerine yer verildi.

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