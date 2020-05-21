Toplu ulaşım araçlarının klimalarında Kovid-19'a karşı sistem geliştirildi

Klima filtrasyonunda kullanılan UVC ışın lambalarını inceledikten sonra benzerlerinden 7 kat daha iyi sonuç veren ürünü Amerika merkezli bir firmadan temin ettiklerini anlatan Yazıcı, yapılan testlerde belli sayıda virüs ve bakteri içeren havanın dolaşıma sokularak sonuçlarının raporlandığını aktardı.

Bakteriyellerden yana oluşan rahatsızlığın yanına Kovid-19 sorununun eklendiğini ifade eden Yazıcı, birkaç farklı çalışma ve argümanla toplu ulaşım araçlarındaki Kovid-19 sorununa çözüm getirebileceklerini düşündüklerini söyledi.

ÖMER FARUK CEBECİ - İklimlendirme sektöründe yaklaşık 30 yıldır toplu ulaşım araçları ve raylı sistemler için faaliyet gösteren Cem ve Ali Yazıcı kardeşler, toplu taşımadaki klima larda yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) barınmasını önleyici sistem geliştirdi.

Bu sistemin özellikle raylı sistemde olmak üzere toplu taşımada çözüm olacağına inandıklarını dile getiren Yazıcı, "Bizim iddiamız şu, toplu taşımalardaki iklimlendirme cihazlarındaki mevcut uygulamamız filtrasyonda bizim geliştirdiğimiz ve tercih ettiğimiz sistemler üst sistemlerdi fakat Kovid-19 virüsünün 50-60 nanometre olması, filtrelerden de geçerek tekrar halka bulaşma riski ve dünya belediyelerindeki duyum üzerine süreci başlattık. Hem bizim elimizdeki hem de UVC ışın lambasını aldığımız firmanın raporları bize gösteriyor ki, bu sistem yüzde 99 Kovid-19'u öldürüyor." ifadelerini kullandı.

Prototipin üretildiğine işaret eden Yazıcı, "Şu anda bu konuda testler bitti. Bunu piyasaya sürüp önceliğimiz sektöre rahatlık getirmek." dedi.

Yazıcı, klimaların toplum sağlığı için faydalı olduğunu halen iddia ettiklerini ve bu çözümle klimanın güncel hayatta yine vatandaşlara ferahlık vermesine devam etmesini arzu ettiklerini kaydetti.

- "Klimalı ortamda korkusuz seyahat etme imkanı sağlayabiliyoruz"