Toplu ulaşım esnafı destek bekliyor

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nde, Covid-19 tedbirleri kapsamında kapasiteleri yarı yarıya düşürülen toplu ulaşım esnafına mazot desteği sağlanması ve fiyat tarifelerinde artış yapılması hakkında toplantı gerçekleştirildi. AESOB Başkanı Adlıhan Dere: " Toplu taşıma esnafımıza da yeni bir ücret tarifesi uygulanması zorunluluk haline geldi. Ulaşım esnafımızın bu şartlarda ayakta kalması, evine ekmek götürmesi maalesef mümkün değil." dedi.

Covid-19 tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı Genelgeleri ve İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararları doğrultusunda 2020 Yılı Yaz Trafik Tedbirleri kapsamında 1 Ekim 2020 tarihine kadar %50 kapasite ile çalışmaları gereken ve bu sebeple maliyetleri artan ancak gelirleri yarı yarıya azalan, cebinden para harcayarak zarar eden şehir içi toplu taşıma esnafına yönelik mazot desteği sağlanması ve fiyat tarifelerinde artış yapılması hakkındaki toplantı Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanı Nurettin Tonguç, Ticari Plaka İşlemleri Şube Müdürü Mehmet Akçay, Toplu Taşıma ve Denetim Şube Müdürü Ali Uysal, Antalya Merkez ve Kaş’tan Gazipaşa’ya kadar ilçelerde faaliyet gösteren Şoförler, Servisçiler, Otobüsçüler ve Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası Başkanlarının katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Gelirleri azalan toplu ulaşım esnafına destek sağlanması gerektiğini aktaran AESOB Başkanı Adlıhan Dere, “11 Mart’tan bu yana ülkemizde görülen Covid-19 salgını nedeniyle birçok esnafımız kepenklerini kapatmak zorunda kaldı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı normalleşme takvimine göre ise, eğlence yerleri ve nargile salonları dışında dükkanlarımız bir bir açılmaya başladı ve 1 Haziran’da normalleşme takvimi tam olarak başlıyor. Ancak, dükkanlarımız açılsa da esnafımız 2,5 aydır iş yapamadı ve evine ekmek götüremedi. Bugün ise, %50 kapasite ile çalışmak zorunda olan, giderleri sabit ancak kazancı yarıya düşen toplu taşıma esnafımıza destek sağlanması amacıyla bir toplantı düzenliyoruz." dedi.