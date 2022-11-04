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Toprak ile Fidan'ın Fidan'ı Hazal Adıyaman kimdir? Hazal Adıyaman kaç yaşında ve nereli? İşte dizileri ve filmleri

04.11.2022 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazal Adıyaman, 31 Ekim'de Star TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Toprak ile Fidan dizisinde Fidan rolünü canlandırıyor. Başrolü, Toprak rolüne hayat veren Osman Aydın ile paylaşıyor. Bununla birlikte Hazal Adıyaman hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki Toprak ile Fidan'ın Fidan'ı Hazal Adıyaman kimdir? Hazal Adıyaman kaç yaşında ve nereli? İşte dizileri ve filmleri...

Toprak ile Fidan'ın Fidan'ı Hazal Adıyaman kimdir? Hazal Adıyaman kaç yaşında ve nereli? İşte dizileri ve filmleri

Toprak ile Fidan dizisinin başrolü Hazal Adıyaman'ın hayatı merak konusu oldu. Hazal Adıyaman yıllar içerisinde Muhteşem Yüzyıl, Kiraz Mevsimi, Bizim Hikaye, Uzak Şehrin Masalı gibi başarılı projelerle de ekranlara geldi. Peki Toprak ile Fidan'ın Fidan'ı Hazal Adıyaman kimdir? Hazal Adıyaman kaç yaşında ve nereli? İşte dizileri ve filmleri...

HAZAL ADIYAMAN KİMDİR?

6 Ağustos 1989 İstanbul doğumlu Hazal Adıyaman 33 yaşındadır. Türk dizi, sinema ve tiyatro oyunlarında rol aldı. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Fizik bölümü'nde tamamladı.

Oyunculuk hayatı boyunca çok sayıda projede rol aldı. Muhteşem Yüzyıl dizisinde Gül, Aşkın Bedeli dizidinde Melek, Bir Yusuf Masalı dizisinde Yasemin rolünü canlandırdı.

Toprak ile Fidan'ın Fidan'ı Hazal Adıyaman kimdir? Hazal Adıyaman kaç yaşında ve nereli? İşte dizileri ve filmleri

HAZAL ADIYAMAN DİZİ VE FİLMLERİ

2013/ Muhteşem Yüzyıl /Gül Hatun
2013 /Aşkın Bedeli /Melek
2013 / Bir Yusuf Masalı /Yasemin
2014/ Kiraz Mevsimi /Arzu
2016 /Hanım Köylü/ Gülgün
2017 /Kalbimdeki Deniz Ece Öztuna
2018/ Bizim Hikaye/ Derin Çilek
2020 /Kuruluş Osman /Prenses Adelfa
2021/ Arka Sokaklar/ Deniz
2021 /Uzak Şehrin Masalı/ Fulya Eroğlu
2022 /Yalnız Kurt /Kübra
2022- Toprak ile Fidan/ Fidan

2022/ Bayram Havası/ Sude Güldağı Yaman

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