Toprak ile Fidan dizisinin başrolü Hazal Adıyaman'ın hayatı merak konusu oldu. Hazal Adıyaman yıllar içerisinde Muhteşem Yüzyıl, Kiraz Mevsimi, Bizim Hikaye, Uzak Şehrin Masalı gibi başarılı projelerle de ekranlara geldi. Peki Toprak ile Fidan'ın Fidan'ı Hazal Adıyaman kimdir? Hazal Adıyaman kaç yaşında ve nereli? İşte dizileri ve filmleri...
6 Ağustos 1989 İstanbul doğumlu Hazal Adıyaman 33 yaşındadır. Türk dizi, sinema ve tiyatro oyunlarında rol aldı. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Fizik bölümü'nde tamamladı.
Oyunculuk hayatı boyunca çok sayıda projede rol aldı. Muhteşem Yüzyıl dizisinde Gül, Aşkın Bedeli dizidinde Melek, Bir Yusuf Masalı dizisinde Yasemin rolünü canlandırdı.
2013/ Muhteşem Yüzyıl /Gül Hatun
2013 /Aşkın Bedeli /Melek
2013 / Bir Yusuf Masalı /Yasemin
2014/ Kiraz Mevsimi /Arzu
2016 /Hanım Köylü/ Gülgün
2017 /Kalbimdeki Deniz Ece Öztuna
2018/ Bizim Hikaye/ Derin Çilek
2020 /Kuruluş Osman /Prenses Adelfa
2021/ Arka Sokaklar/ Deniz
2021 /Uzak Şehrin Masalı/ Fulya Eroğlu
2022 /Yalnız Kurt /Kübra
2022- Toprak ile Fidan/ Fidan
2022/ Bayram Havası/ Sude Güldağı Yaman