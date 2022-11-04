Toprak ile Fidan dizisinin başrolü Hazal Adıyaman'ın hayatı merak konusu oldu. Hazal Adıyaman yıllar içerisinde Muhteşem Yüzyıl, Kiraz Mevsimi, Bizim Hikaye, Uzak Şehrin Masalı gibi başarılı projelerle de ekranlara geldi. Peki Toprak ile Fidan'ın Fidan'ı Hazal Adıyaman kimdir? Hazal Adıyaman kaç yaşında ve nereli? İşte dizileri ve filmleri...

HAZAL ADIYAMAN KİMDİR?

6 Ağustos 1989 İstanbul doğumlu Hazal Adıyaman 33 yaşındadır. Türk dizi, sinema ve tiyatro oyunlarında rol aldı. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Fizik bölümü'nde tamamladı.

Oyunculuk hayatı boyunca çok sayıda projede rol aldı. Muhteşem Yüzyıl dizisinde Gül, Aşkın Bedeli dizidinde Melek, Bir Yusuf Masalı dizisinde Yasemin rolünü canlandırdı.

HAZAL ADIYAMAN DİZİ VE FİLMLERİ

2013/ Muhteşem Yüzyıl /Gül Hatun

2013 /Aşkın Bedeli /Melek

2013 / Bir Yusuf Masalı /Yasemin

2014/ Kiraz Mevsimi /Arzu

2016 /Hanım Köylü/ Gülgün

2017 /Kalbimdeki Deniz Ece Öztuna

2018/ Bizim Hikaye/ Derin Çilek

2020 /Kuruluş Osman /Prenses Adelfa

2021/ Arka Sokaklar/ Deniz

2021 /Uzak Şehrin Masalı/ Fulya Eroğlu

2022 /Yalnız Kurt /Kübra

2022- Toprak ile Fidan/ Fidan

2022/ Bayram Havası/ Sude Güldağı Yaman

