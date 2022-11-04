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  4. Toprak ile Fidan'ın Toprak'ı Osman Aydın kimdir? Osman Aydın kaç yaşında ve nereli? İşte biyografisi...

Toprak ile Fidan'ın Toprak'ı Osman Aydın kimdir? Osman Aydın kaç yaşında ve nereli? İşte biyografisi...

04.11.2022 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Osman Aydın, Star TV ekranlarının yeni dizisi Toprak ile Fidan projesinde Toprak rolünü canlandırıyor. Yeni günlük dizinin başrol oyuncusu Osman Aydın hakkında detaylar merak konusu oldu. Osman Aydın geçmiş yıllarda farklı projelerle de ekranlara geldi. Peki Toprak ile Fidan'ın Toprak'ı Osman Aydın kimdir? Osman Aydın kaç yaşında ve nereli? İşte biyografisi...

Toprak ile Fidan'ın Toprak'ı Osman Aydın kimdir? Osman Aydın kaç yaşında ve nereli? İşte biyografisi...

Toprak ile Fidan dizisinin başrol oyuncusu Osman Aydın hakkında araştırmalar hız kazandı. Osman Aydın dizide Fidan rolünü canlandıran Hazal Adıyaman ile başrolü canlandırıyor. Peki Toprak ile Fidan'ın Toprak'ı Osman Aydın kimdir? Osman Aydın kaç yaşında ve nereli? İşte biyografisi...

OSMAN AYDIN KİMDİR?

1986 İzmit doğumlu Osman Aydın 36 yaşındadır. Lisans eğitimini İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu Uluslararası Lojistik Bölümü'nde tamamladı. Sonrasında bir süre profesyonel futbolculuk yaptı. Ancak başına gelen sakatlık sonucu futbol kariyerini noktalamak zorunda kaldı.

Toprak ile Fidan'ın Toprak'ı Osman Aydın kimdir? Osman Aydın kaç yaşında ve nereli? İşte biyografisi...

Sonrasında modelik ve oyunculuğa yöneldi. Fenomen, Geleceğin Starı gibi yarışmalarda boy gösterdi.

İlk oyunculuk deneyimi 2017'de yayınlanan Türk Malı dizisiyle edindi. 2020'de Emanet dizisinde yer aldı. Şimdi Star TV ekranlarında yayınlanan Toprak ile Fidan dizisinde başrolü canlandırıyor.

Osman Aydın, modellik yapan sevgilisi Çağda Çetin ile 6 yıldır beraberlik yaşıyor.

Toprak ile Fidan'ın Toprak'ı Osman Aydın kimdir? Osman Aydın kaç yaşında ve nereli? İşte biyografisi...

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