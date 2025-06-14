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Toprak Razgatlıoğlu, İtalya’da kazanarak tarihe geçti

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İtalya etabının ilk yarışını zirvede tamamlayarak Dünya Superbike Şampiyonası’nda en çok yarış kazanan ikinci isim oldu.

Toprak Razgatlıoğlu, İtalya’da kazanarak tarihe geçti
Emre Şen

Dünya Superbike Şampiyonası’nda (WorldSBK) sezonun 6. yarışına İtalya ev sahipliği yapıyor. Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, superpole sıralama seansında 1:31.856’lık derecesiyle Nicolo Bulega’nın ardından ikinci sırada yer aldı. Toprak, Nicolo Bulega’nın aldığı üç sıra ceza sonrası yarışa ilk sıradan başladı.

Yarışın son bölümüne kadar Toprak ile Bulega arasındaki fark yarım saniyenin altına inse de son tura girilirken, milli motosikletçi farkı 0.556’ya çıkardı. Toprak, finişi ilk sırada geçerken Nicolo Bulega ikinci ve Danilo Petrucci üçüncü oldu.

Toprak Razgatlıoğlu, bu galibiyetle birlikte 64. zaferini elde ederek Dünya Superbike Şampiyonası tarihinin en çok yarış kazanan ikinci ismi oldu.

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Toprak Razgatlıoğlu
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