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Torbacı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

03.05.2023 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de gerçekleştirilen torbacı operasyonunda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.

Torbacı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bahçelievler Mahallesi’nde torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışma sonucunda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen T.Ö. isimli şüpheli yakalandı. Yapılan aramada ise, 28,31 gram bonzai, 22,25 gram esrar, 7,49 gram metamfetamin, 5 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçu çerçevesinde sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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