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Torbalı’da grev kararı alan pazarcılar tezgah kapattı

04.08.2023 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir Torbalı’da ilçe merkezinde kurulan asırlık Tepeköy Pazarı’nın kaldırılarak başka bir mahalleye taşınması kararına tepki gösteren pazarcı esnafı, grev kararı alarak tezgah kapattı.

Torbalı’da grev kararı alan pazarcılar tezgah kapattı

Edinilen bilgiye göre, Torbalı Belediyesi tarafından İzmir Torbalı’da ilçe merkezinde kurulan asırlık Tepeköy Pazarı’nın kaldırılarak başka bir mahalleye taşınması kararına tepki gösteren pazarcı esnafı grev kararı aldı. Tepeköy Pazarı’nda pazarcı esnafı dün tezgah kapatarak satış yapmayıp belediye binasında basın açıklaması düzenledi. Torbalı Belediyesinin kararına tepki göstererek “Başkan istifa” sloganları atıldı.

İzmir Pazarcılar Odası Başkanı Faysal Acar yapmış olduğu basın açıklamasında, “Bugün yarım asırdır kurulan adına türküler yazılan Tepeköy Pazarı’nı açmıyoruz. Açmama sebebimiz vatandaşı mağdur etmek değil, ilerde vatandaşımızın daha çok mağdur olmaması içindir. Tren rayının öbür tarafına üstü açık, altyapı yok, ilkel şartlarda, uzak, vatandaşın yürüyerek gidemeyeceği bir alana gönderme inadındalar. Bizler esnaflar olarak birileri birilerine ihale verip cebini dolduracak diye bu kadar esnafı, vatandaşı mağdur edemeyiz. Bu sebepten ötürü pazar yerini açmama kararı aldık. Torbalı Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne itiraz dilekçelerimizi verdik” dedi.


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