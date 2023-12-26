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Torik bolluğu Tekirdağlı balıkçıların yüzünü güldürüyor

26.12.2023 12:05 | Son Güncelleme:
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Marmara Denizi'nde avlanan Tekirdağlı balıkçılar, limana torik balığı dolu ağlarla dönüyor.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkan Yardımcısı Erdal Coşkunçay, gazetecilere torik bolluğu yaşandığını söyledi.

Güzel ve bereketli bir gün yaşadıklarını ifade eden Coşkunçay, balıkçıların torik ile yüzünün güldüğünü belirti.

Coşkunçay, "Şu anda Marmara Denizi'mizde bir torik akını var. Torik buraya bazı seneler yatak yapıyor. Bir arkadaşımız da akşam bunu bulmuş. Yaklaşık 2 bin 500 kasa arasında bir torik avlamış. Gerçekten çok iyi bir rakam. Bir iki gün daha süreceğini tahmin ediyoruz. Balıkçılarımız torik yanında hamsi ve istavrit avına da devam ediyor." dedi.

Balıkçı Şükrü Ozan Dedeler de bugünlerde yaşanan torik bolluğunun birkaç gün daha devam etmesini beklediklerini dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Marmara Denizi Tekirdağ bereket

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