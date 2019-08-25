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Torino'nun Hakan Çalhanoğlu'na talip olduğu iddia edildi

İTALYA HABERLERİ  | 25.08.2019 13:10 | Son Güncelleme

Adem Ljajic'i Beşiktaş'a sattıktan sonra 10 numara pozisyonunda oyuncu arayışına geçen Torino'nun Milan forması giyen Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nu istediği belirtildi.

Torino'nun Hakan Çalhanoğlu'na talip olduğu iddia edildi

İtalya Serie A takımlarından Milan forması giyen Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na İtalya'dan sürpriz bir talip çıktı.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Torino, Milan'ın 10 numarası Hakan Çalhanoğlu için girişimlere başladı.

MILAN'DA İLK TERCİH DEĞİL

Milan Teknik Direktörü Giampaolo'nun 10 numara pozisyonunda Suso ve Paqueta'yı düşündüğü, Hakan Çalhanoğlu'nun ise ilk tercihi olmadığı belirtildi.

TORINO'NUN HAKAN TEKLİFİ

Torino'nun Hakan için Milan'a 5 milyon euro kiralama teklifinde bulunacağı ve Türk yıldızın maaşını da tamamen karşılayacağı belirtildi. Hakan Çalhanoğlu'nun Milan ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

LJAJIC YERİNİ DOLDURAMAMIŞLARDI

Takımın 10 numarası Adem Ljajic'i sezon başında bonservisiyle Beşiktaş'a satan Torino, Sırp yıldız yerine istediği 10 numarayı bulamamıştı.

(Sporx)

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Hakan Çalhanoğlu milan torino

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