Torkulu genç bisikletçi milli takımda

İSTANBUL (AA) - Genç Milli Bisiklet Takımı ile Türkiye'yi temsil edecek olan Torku Şekerspor sporcusu Ramazan Yılmaz, Portekiz'in Anadia kentinde 7-10 Temmuz'da Avrupa Yol Bisikleti Şampiyonası ve 14-19 Temmuz'da da pist yarışlarında madalya kazanmak için pedal çevirecek.

Konya Şeker'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, gençlere çok önem verdiklerini belirtti.

Erkoyuncu, "Gençlerimizle yurt içi yarışmalarda birçok başarı kazandık. Şimdi artık milli takım seviyesinde sporcumuz Ramazan Yılmaz'ı daha büyük başarılar elde etmesi için Portekiz'e uğurlayacağız. Milli takımımızla birlikte başarılı bir sonuç almasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Torku Şekerspor Kulüp Başkanı Ahmet Bozdam da iki ayrı disiplinde Türkiye'yi temsil edecek sporcunun başarılı bir sonuçla dönmesinin en büyük arzuları olduğunu belirterek, bu süreçte Torku'nun genç bisikletçilerinin antrenör İsmail Uğurlu ile çok yoğun çalıştığını kaydetti.

