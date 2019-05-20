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Toronto Raptors, Doğu Konferansı finalindeki ilk galibiyetini aldı

NBA HABERLERİ  | 20.05.2019 11:01 | Son Güncelleme

Toronto Raptors, 2-0 geride olduğu NBA Doğu Konferansı finalinin 3. maçında Milwaukee Bucks'ı 2 uzatma sonunda 118-112 yenerek seriyi 2-1'e getirdi.

Toronto Raptors, Doğu Konferansı finalindeki ilk galibiyetini aldı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı finalinde 2-0 gerideki Toronto Raptors, Milwaukee Bucks'ı 118-112 yenerek serideki ilk galibiyetini aldı. Normal sezonun 2. en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Toronto Raptors, Doğu Konferansı final serisi 3. karşılaşmasında, lig lideri Milwaukee Bucks'ı ağırladı. Büyük heyecana sahne olan mücadeleyi 2 uzatma sonunda 118-112 kazanan Raptors, 2-0 geride olduğu seride durumu 2-1 yaptı.

Raptors'ın all-star forveti Kawhi Leonard, 36 sayı, 9 ribaunt ve 5 asistle sahanın en skoreri oldu. Pascal Siakam 25 sayı, 11 ribaunt, Marc Gasol de 16 sayı, 12 ribaunt, 7 asist, 5 blokla "double double"a imza attı.

Bucks'ın skor yükünü, yedek oyuncular George Hill (24 sayı, 7 ribaunt) ve Malcolm Brogdon (20 sayı, 5 ribaunt) çekti. Giannis Antetokounmpo, yüzde 31,3 isabetle 12 sayı, 23 ribaunt, 7 asist ve 4 blok üretti. Ersan İlyasova ise 2 sayı kaydetti. Serinin 4. karşılaşması da Raptors'ın sahasında oynanacak.

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Warriors finalden bir galibiyet uzaktaWarriors finalden bir galibiyet uzakta
Bucks 2-0 öne geçtiBucks 2-0 öne geçti
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