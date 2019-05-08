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Toronto Raptors, konferans finaline göz kırptı

NBA HABERLERİ  | 08.05.2019 10:46 | Son Güncelleme

NBA'de Doğu Konferansı yarı final serisi 5. maçında Toronto Raptors, sahasında oynadığı Philadelphia 76ers'ı 125-89 yenerek seride 3-2 öne geçti.

Toronto Raptors, konferans finaline göz kırptı

NBA'de play-off yarı finallerinde heyecan iki karşılaşma ile devam etti. Doğu Konferansı yarı final serisi 5. maçında Toronto Raptors, Scotiabank Arena'da karşılaştığı Philadelphia 76ers'ı 125-89 yenerek 3-2 öne geçti. Toronto'da Pascal Siakam 25 sayı, 8 ribaund ve Kawhi Leonard 21 sayı, 13 ribaundluk performans sergileyerek galibiyetin mimarlarından oldu. Philadelphia'da ise milli basketbolcu Furkan Korkmaz oynamazken, Jimmy Butler 22 sayı, 5 ribaund ve Tobias Harris 15 sayı, 6 ribaund ile müsabakayı tamamladı.

DENVER AVANTAJI KAPTI

Batı Konferansı yarı final serisi 5. maçında ise Denver Nuggets, Pepsi Center'da mücadele ettiği Portland Trail Blazers'ı 124-98 mağlup ederek seriyi 3-2 yaptı ve avantajını eline aldı. Denver'da Nikola Jokic 25 sayı, 19 ribaund ve Paul Milsap 24 sayı, 8 ribaund ile oynarken, Portland'da ise Damian Lillard 22 sayı, 6 ribaund ve Rodney Hood 14 sayı, 4 ribaund ile oynayarak takımına katkıda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
NBA toronto raptors philadelphia 76'ers

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