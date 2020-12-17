Toroslar Belediyesinde ’borç yapılandırma’ hattı oluşturuldu

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesince, vatandaşlara online hizmet ile kolaylık sağlanırken, yapılandırma hattı da oluşturularak işlemlerin evden yapılmasına imkan sağlandığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında alınan başvurularda yeni bir kolaylık daha sağlandı. Korona virüs tedbirlerini ilçe genelinde en üst seviyede uygulayan belediye, vatandaşlardan evlerinde kalmalarını isteyerek vergi borçlarının yapılandırması için online işlemin yanı sıra yapılandırma hattı da oluşturdu.

Toroslar Belediyesinin mükellefleri, ’0850 533 3336’ numaralı hattı arayarak hem bu hat üzerinden hem de ’www.toroslar-bld.gov.tr’ adresindeki e-belediye sisteminden emlak, çevre temizlik, ilan reklam vergisi ve diğer borçlarını yapılandırabiliyor ve ödemelerini online gerçekleştirebiliyor. Yapılandırılan borçlara, peşin ödemenin yanı sıra 6, 9, 12 ve 18 aya varan eşit taksitlendirme imkanı da sağlanıyor.

31 Ağustos 2020 tarihinden önceki dönemlere ait borçların yapılandırılmasında son gün ise 31 Aralık Perşembe. Toplum sağlığını korumak adına Toroslar Belediyesi tarafından hayata geçirilen sistem, vatandaşların belediyeye gitmeden işlemlerini evlerinde güvenli bir şekilde yapabilmelerini amaçlıyor.

"Pandemi sürecinde online ve telefonla başvuru hizmetini başlattık"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Hemşehrilerimizin, 7256 Sayılı Kanun kapsamında 31 Aralık’a kadar borçlarını yapılandırmalarını ve bu fırsattan yararlanmalarını istiyoruz" dedi. Önceliklerinin halk sağlığını korumak olduğunu belirten Yılmaz, "Hemşehrilerimiz, belediyemize müracaat etmenin yanı sıra resmi web sitemizdeki e-belediye sistemine girerek veya yapılandırma hattımızı arayarak borçlarını yapılandırabilir. Ama hem kendilerinin hem de sevdiklerinin sağlığını korumaları noktasında online ya da yapılandırma için özel olarak oluşturduğumuz hattı arayarak işlemlerini daha güvenli bir şekilde yapabilirler. Kurallara hep birlikte riayet ederek, inşallah kısa süre içerisinde eski normal günlerimize döneceğiz" diye konuştu.



