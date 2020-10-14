Toroslar Belediyesi’nden ’sıfır atık’ atağı

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesince, gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir doğa bırakmak amacıyla ’Sıfır atık projesi’ başlatıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkların kontrol altına alınması ve doğal kaynakların verimli kullanılması amacı taşıyan proje kapsamında belediye personeline eğitim verilerek, hizmet binalarına geri dönüşüm kutuları yerleştirildi.

Toroslar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Erdem Akgül ve çevre mühendisleri tarafından verilen eğitimde, atıkların geri kazanılması, ekonomiye katkı sağlaması, kaynağında ayrıştırılması, atık miktarının azaltılması ve doğal kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasının çevre için önemli olduğu üzerinde duruldu. Sıfır atık yönetmeliğinde belirtilen 8 renk skalasının da anlatıldığı eğitimde, renk ayrımına göre geri dönüşüm kutularının yerleştirildiği ve personelin çalıştığı ortamda kendi çöpünü nasıl ayrıştıracağı anlatıldı. Ayrıca elektrikli ve elektronik atıklar, atık piller, bitkisel atık yağlar, ambalaj atıkları ile sıfır atık uygulamaları ve okullarda ’Entegre Çevre Bilgi Sistemi’nin kullanımı konularında personele bilgi de verildi.

“Doğayı korumanın en önemli yolu geri dönüşüm bilinci”

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, “Belediye olarak ’Sıfır atık projesi’nde etkin rol alarak, örnek olmayız” dedi.

“Hepimize emanet olan doğayı korumanın en önemli yolu geri dönüşüm bilincini hayatımızın merkezinde tutmaktır” diyen Yılmaz, “Öncelikle bu konuda bizler duyarlı olursak hemşehrilerimize geri dönüşümün önemini daha iyi anlatabiliriz. Belediyemiz içerisinde geri dönüşüm kutuları yerleştirildi. Atıkların bu kutulara ayrıştırılarak atılması konusunda sizlerden hassasiyet bekliyorum” ifadelerini kullandı.

