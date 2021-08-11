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Toroslar Uluslararası Yarı Maratonu'nun hazırlıkları sürüyor

11.08.2021 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Toroslar Uluslararası Yarı Maratonu'nun hazırlıkları sürüyor

MERSİN (AA) - Mersin'de yapılacak Toroslar Uluslararası Yarı Maratonu'nun başlangıç ve bitiş noktaları belirlendi.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 21 Kasım'da koşulacak maratonun hazırlıkları devam ediyor. Maratonda sporcular, 10 ve 21 kilometrelik parkurda koşarak dereceye girebilmek için ter dökecek.

Maratonun başlangıç ve bitiş noktaları, Türkiye Atletizm Federasyonunca görevlilerince belirlendi. Parkurun uluslararası standartlara uygun ölçümleri yapıldı ve başlangıç çivisi çakıldı.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, maratonun ilçede spor turizminin geliştirilmesi noktasında önemli bir adım olduğunu belirtti. Maratonu geleneksel hale getirmek istediklerini aktaran Yılmaz, yarışların kentin tanıtımına katkı sağlayacağını kaydetti.

Çok sayıda sporcu ağırlayacaklarını vurgulayan Yılmaz, "Toroslar'da 7'den 70'e herkes koşacak. Belediye olarak ilçemizin adını uluslararası organizasyonlarla duyurmaya devam edeceğiz. Amacımız sporu daha geniş kitlelere ulaştırmak." ifadelerini kullandı.

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