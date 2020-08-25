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Toroslar zabıtasının üniformaları TORTEK atölyelerinde üretiliyor

MERSİN HABERLERİ  | 25.08.2020 14:32 | Son Güncelleme

Toroslar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personelinin üniformalarının, Toroslar Teknik ve Mesleki Eğitim Kurs Merkezinin (TORTEK) atölyelerinde üretildiği bildirildi.Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Sağlık Mahallesi’nde bulunan TORTEK Tekstil Üretim Atölyesini ziyaret ederek, zabıta personellerine üniformalarını takdim etti.

Toroslar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personelinin üniformalarının, Toroslar Teknik ve Mesleki Eğitim Kurs Merkezinin (TORTEK) atölyelerinde üretildiği bildirildi.
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Sağlık Mahallesi’nde bulunan TORTEK Tekstil Üretim Atölyesini ziyaret ederek, zabıta personellerine üniformalarını takdim etti. Kursiyerler tarafından kontrollü sosyal hayat kuralları çerçevesinde standartlara uygun olarak dikilen üniformalarla ilgili kurs öğretmenlerinden bilgiler de alan Yılmaz, yapılan tüm çalışmalarda üreten belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini söyledi.
"Üreten eller oluşturduk"
Dikilen personel kıyafetleri ile tasarruf sağlandığını da kaydeden Yılmaz, yeni üniformaların personeline hayırlı olmasını dileyerek, “TORTEK atölyelerimiz, birbirlerini hiç tanımayan insanların kaynaşıp, yeni dostluklar kurulmasına vesile olan bir yapı olmasının yanı sıra burada el becerilerini eğitimle bütünleştirmek suretiyle üreten eller de oluşturuyoruz. Belediyecilik anlayışı da birlikte üreterek hizmet vermektir. Hem üretiyoruz hem de tasarruf sağlıyoruz. Bu üniformaları atölyelerimizde üreten kurs öğretmenlerimize ve kursiyerlerimize teşekkür ediyorum. Zabıta personelimiz de gece gündüz demeden vatandaşımızın hizmetinde. Özellikle pandemi döneminde yaptıkları başarılı çalışmaları nedeniyle de kendilerini tebrik ederek, başarılarının devamını diliyorum” dedi.
Başkan Yılmaz, daha sonra zabıta personeliyle sohbet ederek yeni üniformalarını tek tek takdim etti.

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